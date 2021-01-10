"Кобра Кай". Холанда сравнили с героем популярного фильма

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в необычной позе принял мяч в матче чемпионата Германии с "РБ Лейпциг" (3:1). Пресс-служба немецкого клуба сравнила форварда с героем сериала "Кобра Кай".

"Кобра Кай, Холанд", - гласит запись в Twitter "Боруссии".

Сериал "Кобра Кай" является продолжением культового фильма 1984 года "Парень-каратист".

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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