"Кобра Кай". Холанда сравнили с героем популярного фильма
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в необычной позе принял мяч в матче чемпионата Германии с "РБ Лейпциг" (3:1). Пресс-служба немецкого клуба сравнила форварда с героем сериала "Кобра Кай".
"Кобра Кай, Холанд", - гласит запись в Twitter "Боруссии".
Cobra Kai #Haaland.— Borussia Dortmund (@BVB) January 9, 2021
IG @ErlingHaaland pic.twitter.com/wEIrWtb8xN
Сериал "Кобра Кай" является продолжением культового фильма 1984 года "Парень-каратист".
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|О
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20