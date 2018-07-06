Кобзон оценил работу Черчесова и сборной России на ЧМ "на высочайшем уровне"

Известный эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон высказался о выступлении сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

Как бы я оценил работу Станислава Черчесова и игру сборной России на ЧМ? На высочайшем уровне. Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна. Я считаю, что это невероятное достижение духа, патриотизма и желание противостоять всем русофобам, которые собирают и говорят гадости о нашей России. Матч Россия - Хорватия? Конечно же, я обязательно буду смотреть и этот матч. Хотелось бы надеяться, что мы победим!", - цитирует певца Комсомольская правда.

Напомним, первая любовь Акинфеева сожалеет, что не выбрала вратаря сборной России. | soccernews.ru