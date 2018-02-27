Кочиш объявил о завершении карьеры

Известный румынский полузащитник Рэзван Кочиш решил завершить карьеру, сообщает DigiSport.

По информации источника, 35-летний футболист повесил бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем.

Хавбек известен по выступлениям за российские и украинские команды: "Локомотив" (2007-2009), "Карпаты" (2011), "Ростов" (2011-2013) и "Говерлу" (2013-2014).

Последним клубом Кочиша, который сыграл 50 матчей и забил 2 гола за сборную Румынии, был американский "Чикаго Файр".

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