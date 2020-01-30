Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде

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Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде

Известный португальский защитник Фабиу Коэнтрау на ровном месте создал себе проблемы с законом.

По информации Renascenca, 31-летний футболист соврал во время судебного процесса, заявив, что завершил карьеру.

Позднее Коэнтрау в интервью пояснил, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, то есть в суде он дал ложные показания.

За это спортсмену грозит уголовное преследование и серьёзное наказание вплоть до трёх лет тюрьмы.

Коэнтрау наиболее известен по выступлениям за "Бенфику", "Реал" и "Монако". Его последним клубом был "Риу Аве".

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