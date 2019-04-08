Коэнтрау: "К сожалению, не могу рассказать об обстоятельствах своего ухода из "Реала"

Бывший защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау не смог раскрыть подробности своего ухода из мадридского клуба.

"К сожалению, не могу рассказать об обстоятельствах своего ухода из "Реала". Много чего произошло, и, если бы я мог объяснить, что случилось 31 августа, вы бы всё поняли. У меня была прекрасная карьера. Я завоевал множество титулов, играл в лучших клубах мира, а сейчас, к счастью, вернулся домой. Я не оглядываюсь назад и не думаю, где мог бы быть. Сейчас я здесь и хочу помочь своей команде", - приводит слова 31-летнего португальца Marca.

"Реал" купил Коэнтрау летом 2011 года за 30 миллионов евро. В составе "сливочных" он сыграл 106 матчей, забил 1 гол и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Монако" и "Спортингу".

31 августа 2018 года звёздный фулбек на правах свободного агента перешёл в "Риу Аве", воспитанником которого он является.

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