Коэнтрау назвал Роналду лучшим футболистом в мире

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Коэнтрау назвал Роналду лучшим футболистом в мире
Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау поделился мнением о бывшем партнере по мадридскому "Реалу" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Я говорю одноклубникам, что желаю им поработать вместе с Роналду, чтобы увидеть, как он тренируется. Криштиану - это монстр. А еще он прекрасный друг и великолепный человек. Роналду родился с большим талантом, а также прибавил к этому невероятный объем работы, что сделало его лучшим в мире. Некоторым из португальцев будет сложно достичь такого уровня, но у нас есть такие игроки, которые могут подобраться к Криштиану", - приводит слова Коэнтрау O Jogo.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду имеет худшую серию в своей карьере в матчах против сборной Франции. | http://soccernews.ru
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