Коэнтрау назвал Роналду лучшим футболистом в мире
Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау поделился мнением о бывшем партнере по мадридскому "Реалу" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Я говорю одноклубникам, что желаю им поработать вместе с Роналду, чтобы увидеть, как он тренируется. Криштиану - это монстр. А еще он прекрасный друг и великолепный человек. Роналду родился с большим талантом, а также прибавил к этому невероятный объем работы, что сделало его лучшим в мире. Некоторым из португальцев будет сложно достичь такого уровня, но у нас есть такие игроки, которые могут подобраться к Криштиану", - приводит слова Коэнтрау O Jogo.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду имеет худшую серию в своей карьере в матчах против сборной Франции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14