Коэнтрау не хочет возвращаться в "Реал"

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Коэнтрау не хочет возвращаться в "Реал"Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Фабиу Коэнтрау, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям Don Balon, 30-летний бек намерен провести следующий сезон за пределами Испании. Ради этого он будет готов пойти даже на сокращение своей заработной платы.

Срок аренды Коэнтрау в "Спортинге" истекает этим летом. Его контракт с королевским клубом рассчитан еще на один сезон.

Напомним, форвардом "Реала" интересуются два клуба Ла Лиги. | soccernews.ru

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