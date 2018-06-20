Коэнтрау не хочет возвращаться в "Реал"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Фабиу Коэнтрау, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям Don Balon, 30-летний бек намерен провести следующий сезон за пределами Испании. Ради этого он будет готов пойти даже на сокращение своей заработной платы.

Срок аренды Коэнтрау в "Спортинге" истекает этим летом. Его контракт с королевским клубом рассчитан еще на один сезон.

Напомним, форвардом "Реала" интересуются два клуба Ла Лиги. | soccernews.ru