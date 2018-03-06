Коэнтрау не намерен возвращаться в "Реал"

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Коэнтрау не намерен возвращаться в "Реал"

Защитник "Спортинга" Фабиу Коэнтрау отказывается возвращаться в "Реал", которому он принадлежит, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист намерен остаться в Португалии, несмотря на то, что его контракт с королевским клубом действует до лета 2019 года.

В данный момент "Спортинг" уже начал переговоры с "Реалом" о выкупе трансфера игрока.

В этом сезоне 29-летний Коэнтрау провел за "Спортинг" 18 матчей и забил 1 гол.

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