

Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау стал игроком "Спортинга", сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Португальцы арендовали футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Фото: Коэнтрау перешел в "Спортинг".

29-летний Коэнтрау выступал за "Реал" с 2011 года, провел за клуб 106 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Монако". Ранее играл за "Риу Аве", "Бенфику", "Насьонал" и "Сарагосу". За сборную Португалии сыграл 51 матч и забил 5 мячей. Двукратный чемпион Испании, чемпион Португалии, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Кубка португальской Лиги, обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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