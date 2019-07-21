Коэнтрау продолжит карьеру в Греции

Бывший защитник мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау решил попробовать свои силы в греческой Суперлиге.

Как сообщает A Bola, ПАОК в ближайшее время объявит о переходе 31-летнего футболиста.

Португалец присоединится к новоиспечённому чемпиону Греции на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Риу Аве" подошёл к концу.

Напомним, что Коэнтрау выступал за "Реал" с 2011 по 2018 год, сыграл 106 матчей, забил 1 гол и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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