Коэнтрау расплакался из-за замены

Защитник лиссабонского "Спортинга" Фабиу Коэнтрау эмоционально отреагировал на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Астаны".

Как сообщает El Mundo Deportivo, 29-летний фулбек, оказавшись на скамейке запасных, расплакался - его вынужден был утешать президент "львов" Бруну ди Карвалью.

Стоит отметить, что это уже второй такой случай в текущем сезоне - ранее футболист разрыдался после замены в матче чемпионата Португалии.

В нынешнем сезоне Коэнтрау сыграл за "Спортинг" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru