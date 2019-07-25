Коэнтрау выбрал новый клуб
Португальский защитник Фабиу Коэнтрау в ближайшее время станет игроком "Порту", сообщает A Bola.
По сведениям издания, 31-летний футболист договорился с клубом о подписании контракта до 2021 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.
Бывший фулбек "Реала" присоединится к "драконам" бесплатно, поскольку является свободным агентом после ухода из "Риу Аве".
Ранее Коэнтрау отказался от перехода в ПАОК в связи с семейными обстоятельствами. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20