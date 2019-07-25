Коэнтрау выбрал новый клуб

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Коэнтрау выбрал новый клуб

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау в ближайшее время станет игроком "Порту", сообщает A Bola.

По сведениям издания, 31-летний футболист договорился с клубом о подписании контракта до 2021 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Бывший фулбек "Реала" присоединится к "драконам" бесплатно, поскольку является свободным агентом после ухода из "Риу Аве".

Ранее Коэнтрау отказался от перехода в ПАОК в связи с семейными обстоятельствами. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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