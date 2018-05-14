Коэнтрау: "Я не чувствую себя в лучшей форме, чтобы представлять Португалию на ЧМ-2018"

Защитник сборной Португалии Фабиу Коэнтрау заявил, что не поедет на предстоящий Чемпионат Мира.

"На прошлой неделе, после тщательных раздумий, я проинформировал тренера, что после утомительного сезона я не чувствую себя в лучшей форме, чтобы представлять Португалию на ЧМ-2018. Я никогда не откажусь от выступления за свою страну. Надеюсь, что в будущем я еще надену футболку национальной команды" - написал Коэнтрау в инстаграме.

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