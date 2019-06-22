"Кофе со сливками": появилось фото оригинальной тренировочной формы "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

"Кофе со сливками": появилось фото оригинальной тренировочной формы "Реала" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию тренировочной формы мадридского "Реала", которую команда будет использовать в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в оригинальной цветовой гамме, напоминающей кофе со сливками. 

Напомним, что в минувшем сезоне "Реал" выиграл только Клубный Чемпионат Мира, а в Примере финишировал на третьем месте.

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