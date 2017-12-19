Кофельдт продолжит тренировать "Вердер"

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Кофельдт продолжит тренировать "Вердер"

Флориан Кофельдт останется на посту главного тренера "Вердера", сообщает официальный твиттер клуба.

"В обозримом будущем главным тренером команды останется Флориан Кофельдт" - говорится в заявлении "бременских музыкантов".

Напомним, что 35-летний Кофельдт возглавляет "Вердер" с конца октября. По итогам 17 туров команда занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. 

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