Кофрие назвал цели "Спартака" на сезон

Фото твиттер "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие высказался о турнирных задачах "красно-белых" на нынешний сезон.

"Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учётом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу", - сказал 24-летний бельгиец.

Напомним, что Кофрие перешёл в "Спартак" в августе, сыграл 6 матчей и сделал 1 ассист.

Столичная команда идёт на седьмом месте в таблице РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.

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