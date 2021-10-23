Кофрие назвал цели "Спартака" на сезон
Фото твиттер "Спартака"
Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие высказался о турнирных задачах "красно-белых" на нынешний сезон.
"Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учётом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу", - сказал 24-летний бельгиец.
Напомним, что Кофрие перешёл в "Спартак" в августе, сыграл 6 матчей и сделал 1 ассист.
Столичная команда идёт на седьмом месте в таблице РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.
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