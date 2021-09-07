Кофрие - о "Спартаке": "Это трансфер всей моей жизни"

Фото твиттер "Спартака"

Новичок "Спартака" Максимилиано Кофрие рассказал, что для него значит переход в московский клуб.

"Если бы я не воспользовался таким шансом, то очень жалел бы об этом. Подобные возможности не предоставляются дважды. Переход в "Спартак" - это трансфер всей моей жизни, я должен был согласиться. Это просто другой мир. В "Спартаке" всё сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чём другом.

Знаю, что меня ждёт огромная конкуренция. Поэтому я должен постоянно прогрессировать и ежедневно работать над собой. Время для адаптации мне потребуется, но скоро я ко всему привыкну", - приводит слова бельгийца La Province.

"Спартак" купил Кофрие за 2,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

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