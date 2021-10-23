Кофрие оценил уровень РПЛ

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Кофрие оценил уровень РПЛ

Фото инстаграм Максимилиано Кофрие

Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие поделился мнением о чемпионате России.

"У чемпионата России высокий уровень, но стиль отличается от того, к чему я привык в Бельгии. У меня дома практически все команды из верхней части таблицы стараются сохранить мяч, играют позиционно, а клубы из нижней вынуждены делать упор на оборону. В России, как мне кажется, стиль не всегда зависит от того, на каком месте идёт команда", - сказал Кофрие.

Напомним, что 24-летний футболист перешёл в "Спартак" в августе из "Сент-Труйдена" за 2,5 миллиона евро.

В составе "красно-белых" Кофрие провёл 6 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Не пропустите: "Деньги - не главное": Кофрие объяснил, почему перешёл в "Спартак". | http://soccernews.ru
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