Кофрие оценил уровень РПЛ

Фото инстаграм Максимилиано Кофрие

Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие поделился мнением о чемпионате России.

"У чемпионата России высокий уровень, но стиль отличается от того, к чему я привык в Бельгии. У меня дома практически все команды из верхней части таблицы стараются сохранить мяч, играют позиционно, а клубы из нижней вынуждены делать упор на оборону. В России, как мне кажется, стиль не всегда зависит от того, на каком месте идёт команда", - сказал Кофрие.

Напомним, что 24-летний футболист перешёл в "Спартак" в августе из "Сент-Труйдена" за 2,5 миллиона евро.

В составе "красно-белых" Кофрие провёл 6 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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