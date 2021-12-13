Кофрие получил три красные карточки в 13 матчах за "Спартак"

Фото: инстаграм Максимилиано Кофрие/Автор неизвестен

Бельгийский защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие получил красную карточку в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (0:3).

Всего в составе российского клуба Кофрие три раза был удален в 13 матчах. Также он получил две желтые карточки и отдал одну голевую передачу.

24-летний Кофрие перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Сент-Труйдена". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Его контракт с московским клубом действует до лета 2025 года.

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