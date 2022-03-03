Кофрие сделал заявление о своём будущем в "Спартаке"

Фото инстаграм Максимилиано Кофрие

Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие дал понять, что продолжит выступать за "красно-белых".

"Я уже говорил, что остаюсь в "Спартаке". В этом плане ничего не изменилось, я никуда не уезжаю из России", - сказал 25-летний бельгиец.

Напомним, что Кофрие перешёл в "Спартак" в августе из "Сент-Труйдена" за 2,5 миллиона евро.

В составе "красно-белых" игрок провёл 15 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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