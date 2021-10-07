Кофрие: "Спартак" может стать важным трамплином для моей карьеры"

Фото твиттер "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие не исключает, что нынешняя команда может стать для него трамплином для перехода в ещё более сильный клуб.

"Пока я не жалею о своём выборе. Сейчас я нахожусь в клубе, у которого большие амбиции. Я буду играть в еврокубках, это даст мне гораздо больше возможностей, и я понимаю, что это может стать важным трамплином для моей карьеры", - цитирует Кофрие SportMagazine.

"Спартак" купил бельгийца за 2,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

В составе новой команды легионер сыграл 5 матчей, в одном из которых был удалён с поля.

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