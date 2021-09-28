Кофрие ярко высказался о "Спартаке"
Фото: инстаграм Максимилиано Кофрие/Автор неизвестен
Бельгийский защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие поделился эмоциями от перехода в российский клуб.
"Понимаю, что мой трансфер многих удивил. "Спартак" – это российский гигант, в команде играет много иностранцев. Здесь есть классные футболисты. Например, Промес очень тепло меня принял. Здесь есть игроки, о которых я слышал до перехода. Понимаю, что не смогу моментально адаптироваться. Впрочем, я готов к этому. "Спартак" искал непроходимого защитника и он нашел его в моем лице", - приводит слова Кофрие Sport/Foot Magazine.
24-летний Кофрие перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Сент-Трюйдена" за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" три матча.
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