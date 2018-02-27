Когда больше нет сил болеть за "Арсенал"

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Когда больше нет сил болеть за "Арсенал"

Когда больше нет сил болеть за лондонский "Арсенал", который продолжает терять позиции в английском футболе.

Напомним, на минувшей неделе "канониры" проиграли в финале Кубка Лиги "Манчестер Сити" со счётом 0:3.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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