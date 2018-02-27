Когда больше нет сил болеть за "Арсенал"

Когда больше нет сил болеть за лондонский "Арсенал", который продолжает терять позиции в английском футболе.

Напомним, на минувшей неделе "канониры" проиграли в финале Кубка Лиги "Манчестер Сити" со счётом 0:3.

Не пропустите: Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018 | soccernews.ru