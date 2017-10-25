Когда имеется два состава: "Барселона" громит "Мурсию" на ее поле

В рамках 1/16 финала Кубка Испании каталонская "Барселона" отправилась в гости к команде из третьего по силе дивизиона – "Мурсии". Эрнесто Вальверде оставил вне заявки на матч практически половину основного состава "сине-гранатовых", что было вполне оправданным шагом – лидерам был необходим отдых, а выведшим в основе игрокам выпал неплохой шанс себя проявить, пусть и в противостоянии с не самым статусным соперником.

В привычном стиле начала матч "Барселона": взяв мяч под свой контроль, каталонцы принялись атаковать позиционно, показывая при этом неплохие скорости. Особенно был активен Деулофеу – испанец постоянно пытался создать остроту на правом фланге. Хозяева иногда отвечали своими контрвыпадами, хоть и бежали они вперед малыми силами. Однако вскоре "перцы" заработали штрафной на левом фланге и впервые у ворот "Барсы" собралось много чужих футболистов. После подачи и неудачного выноса хозяев, Домингес пробивал по воротам из пределов штрафной, но удар у него не получился, а партнеры не смогли подкорректировать полет мяча – мимо ворот.

У каталонцев неплохо получалось довести мяч до штрафной хозяев, но вот дальше что-то им постоянно мешало выйти на ударную позицию, и чаще всего это была неточность в передаче, нежели самоотверженность защитников "Мурсии". Ближе к концу тайма в игре гостей появилось еще больше решительности – они боролись за каждый мяч и несколько раз даже потревожили Силессена.

Но за несколько минут до перерыва именно каталонцы обязаны были открывать счет, но после навеса с правого фланга удар головой с близкого расстояния Дениса Суареса парировал Сантоме. А на 44-й минуте они это сделали: Делофеу отлично забросил в центр штрафной "перцев", а Алькасер головой отправил мяч в угол ворот соперника – 0:1.

В начале второй половины рисунок игры не менялся, несмотря на то, что гостям нужно было отыгрываться. Прошло чуть больше пяти минут со стартового свистка, как "Барселона" забила второй гол. Великолепный сольный проход удался Деулофеу: обокрал Жерар защитника на правом углу штрафной, ушел в центр от второго, а затем к лицевой еще от двух оборонцев, Сантоме выскочил на перехват, а испанец покатил в дальний угол – 0:2.

А еще через четыре минуты счет стал разгромным: Хосе Арнаис получил пас на левом фланге, стал смещаться к штрафной и, не дойдя до центра, выстрелил из под двух защитников точно в дальний угол – 0:3. Игра была практически сделана, но каталонцы не хотели останавливаться на достигнутом: они по-прежнему искали пути к чужим владениям, правда и "Мурсия" не была пассивна.

В одной из атак хозяева просто чудом не затолкали мяч в ворота Барселоны: после прострела Элади с левого фланга Силессен неудачно отбил мяч перед собой, а вышедший на замену Чаморро не смог забить с близкого расстояния угодил в голкипера гостей. В концовке встречи обе команды смотрелись очень живо, игра проходила то у одних, то у других ворот, но забить больше никому не удалось. Вполне заслуженная победа "Барселоны", соперник же смотрелся также очень достойно.

"Мурсия" – "Барселона" – 0:3

Голы: Алькасер, 44 – 0:1, Деулофеу, 52 – 0:2, Арнаис, 56 – 0:3

"Мурсия": Сантоме, Орфила, Матеос (Ортис Армандо), Ортис Алекс, Хуанра, Наджиб, Молинеро (Чаморро, 61), Мартинес, Льоренте (Санчес, 61), Домингес, Элади.

"Барселона": Силлессен, Маскерано, Вермален, Семеду, Динь (Кукурелья, 84), Денис Суарес, Гомеш, Деулофеу (Ракитич, 76), Аленья (Роберто, 76), Хосе Арнаис, Алькасер.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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