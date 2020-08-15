Когда Месси больше не помощник: "Бавария" нанесла "Барселоне" самое унизительное поражение в истории - виноваты не игроки, и даже не тренер

"Барселона" встречалась с грозной "Баварией", и Кике Сетьен решил подойти к матчу с оборонительной схемой 4-4-2 и самым возрастным составом в истории выступлений "блаугранас" в ЛЧ. Средний возраст игроков на старте поединка против мюнхенцев составил 29 лет и 329 дней. Несмотря на это, каталонцы выглядели уверенными в своих силах, а Артуро Видаль даже отметил, что "Баварии" предстоит сыграть против лучшей команды в мире. Ханси Флик, тем временем, выставил в основе тех игроков, которых ожидали в ориентировочных лайн-апах. Фаворитом была "Бавария", но на 3-й минуте немцы едва не пропустили вследствие грубой ошибки обороны. Роберто выполнил прострел с правого фланга на Суареса, который неожиданно прошел, но Нойер в шпагате выбил мяч из-под ног уругвайца. Наказание за расточительность было мгновенным: на 4-й минуте Дэвис запустил по флангу Перишича, тот выполнил поперечную передачу в зону перед штрафной на Мюллера, а Томас, обыгравшись с Левандовски, ворвался в штрафную и пробил в левый нижний угол – 0:1! Казалось, это начало погрома, но уже на 7-й минуте Альба прорвался по флангу и прострелил на Суареса, а Алаба в попытке выбить передачу направил ее в девятку собственных ворот – 1:1.

"Барселона" не останавливалась. На 9-й минуте Нойеру пришлось спасать при выходе Суареса один на один, а на 10-й Месси с углового закрутил мяч в дальнюю штангу. Через минуту Лео умудрился получить желтую за срыв контратаки "Баварии", а дальше начался перформанс тер Штегена. Дважды подряд он выносил мяч точно на Алькантару, в результате чего мюнхенцы получали угловые. Защитники не отставали, регулярно теряя мяч на своей трети поля. Некоторое время каталонцы держались, а на 20-й минуте Месси даже огрызнулся слаломом с ударом по центру (Нойер поймал мяч), однако уже на 21-й Мюнхен провел второй гол. Все началось с Гнабри: Серж отобрал мяч у Роберто, после чего выполнил пас мимо Пике на левый край штрафной – Перишич принял его и с острого угла мощно пробил в дальний. 1:2!

На 24-й минуте очередной отбор немцев на чужой половине привел к удару Алькантары из-за пределов штрафной (над воротами), а еще через три минуты Тьяго принял участие в новом взятии ворот, отдав вертикальный пас по центру. Горецка принял его и в касание забросил мяч за спину Лангле, а Гнабри обошел Клемана и расстрелял ворота. На 29-й минуте произошел очередной привоз: тер Штеген отдал ужасную передачу на Бускетса, Левандовски перехватил мяч, вышел один на один и пробил в ближний – голкипер спас! Впрочем, уже на 31-й прилетел четвертый мяч: Киммих принял подачу с левого фланга на правый, прострелил на ближнюю штангу, а Мюллер опередил Лангле и забил – 1:4! Это был 12-й удар Баварии по воротам!

Думаете, "Барса" пришла в себя и начала что-то показывать? Нет! Уже на 36-й минуте тер Штеген попал под прессинг, отдал ужасный пас в сторону Пике, а Жерар еще и не успел к мячу – произошел перехват в штрафной, после которого Перишич попытался закрутить в правую девятку. Неточно. Еще через три минуты Левандовски замкнул подачу с углового ударом по центру – тер Штеген наконец поймал мяч. Больше моментов в первом тайме не возникало. В перерыве Кике Сетьен заменил Серхи Роберто на Гризманна, но француз после выхода на поле оставался незаметным. "Бавария" не уменьшала обороты: на 49-й минуте Левандовски собрал на себе защитников и выкатил пас под дальний удар Перишичу (в руки тер Штегена), а на 51-й Киммих принял мяч на грудь в штрафной и пробил с лета – выше ворот! На 53-й дошло и до гола Левандовски, однако его отменили из-за явного офсайда. У Барсы ничего не получалось, но на 57-й минуте индивидуальный класс Суареса возродил интригу: Луис получил передачу с фланга на линию штрафной от Альбы, красиво качнул Боатенга и пробил в правый угол – 2:4!

Здесь бы пойти вперед и забить третий, но у "Барсы" ничего не получилось. Несколько минут съели разговоры с арбитром и фолы, а на 63-й минуте "Бавария" наказала пятым мячом. Это был гол имени Дэвиса: Альфонсо красиво переиграл Семеду и убежал по границе поля до левого края вратарской, откуда покатил в цент – Киммих замыкал в практически пустые ворота. 2:5! К 70-й минуте мог и шестой гол прилететь, однако выстрел Комана после паса Мюллера на пустые ворота накрыл Альба, а мощный удар Гнабри после углового парировал тер Штеген. "Барса" огрызнулась ничтожным выстрелом Месси с дистанции и накрытым ударом Гризманн. В последние 20 минут Ханси Флик снимал лидеров, но "Бавария" продолжала издевательские действия в штрафной каталонцев. "Барса" сумела огрызнулись прорывом Месси на левый край штрафной со слабым выстрелом в руки Нойеру. Далее произошло изнасилование: на 82-й Левандовски забил головой, на 85-й с левого края штрафной под ближнюю штангу точно пробил Коутинью, а на 89-й он забил еще один гол с метра – 2:8. Финал. Таким образом, "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником мюнхенцев станет победитель пары "Манчестер Сити" – "Лион".

"Барселона" вляпалась в историю

Искать тактические причины поражения "Барселоны", когда счет на табло 2:8 – такая себе история. На самом деле, важен не сам факт такого громкого избиения, а факт ожидания чего-то подобного – вариант, при котором "Бавария" устраивает разгром в 4+ гола, казался вполне вероятным. Об отсутствии целостной игры, системности, дисциплины, адекватного менеджмента и кучу других проблем "блаугранас" писали еще год назад, когда их уверенно били карлики вроде "Гранады" – причем били, не позволяя создавать моменты у своих ворот. Об этом писали еще после "Энфилда" и даже после "Ромы". "Барселона" при Вальверде и Сетьене набрала критическую массу ужасных по качеству поединков – рано или поздно это должно было вылиться в нечто особенно ужасное.

Кого же назначить крайним в исторической поражении 2:8? Возможно, рядовых футболистов? Например, тер Штегена, который откровенно помогал "Баварии" катастрофическими передачами на своей половине. Но немец не пропускал голов после ошибок, да и спасал достаточно. Защитники? Так, каталонские беки проигрывали подборы, были медленными, не успевали за своими футболистами, но если посмотреть индивидуальную статистику, то там нельзя увидеть чего-то страшного. Семеду качественно обыгрывал, Альба организовал два гола, Пике и Лангле снимали воздуха и нормально выглядели в единоборствах – никогда не скажешь, что это цифры с поражения 2:8. Впрочем, трудно обороняться, когда Мюнхен десять пасов под удар проводит с трети поля Барсы. Часть голов нужно разделить с полузащитой: в частности, перед мячом Перишича каталонцы не разбегались, не создавали вариантов для передач, а Роберто вообще стоял на месте прямо рядом с ним.

При третьем голе "Барса" была уничтожена двумя вертикальными передачами по центру мимо де Йонга и Бускетса, в пятом за Киммихом не добежал де Йонг. Впрочем, тот же де Йонг трижды обыгрывал соперника на дриблинге и выполнил три подбора, а в передачах линия полузащиты выглядела довольно точной. Да и вообще – все атаки соперника начинаются от его ворот, а их можно накрывать без двух футболистов в системе? Отсутствие Лео и Суареса в этих действиях является признанным фактом – и в 2020 году это критическая проблема. Даже при полной подстройке игры команды под освобожденную от рутинных обязанностей приму соперники получают колоссальное преимущество, а у "Барсы" сразу два футболиста ходят по полю и бегают только на атаку. Да, в своей стихии они гениальные, но когда вся игровая модель разрушается, мы их не замечаем. А разрушается она именно из-за гениев. Два друга и на тренировках находятся в особом статусе – они позволяют себе опаздывать, недорабатывают и, согласно инсайдам испанской прессы, возглавляют лагерь "сенаторов", недовольных высокими физическими нагрузками. В СМИ давно гуляют слухи, что Лео активно защищал Вальверде именно за эту вольницу, в отличие от трудоголиков вроде Гризманна с де Йонгом – возможно, журналисты врут, но дыма без огня не бывает.

Все это подводит нас к мысли, что виноват тренер. И действительно, Кике Сетьен проявил себя ужасно. Уже один выбор схемы удивлял: 4-4-2 создана с расчетом на прочный компактный блок, где два передних футболиста направляют прессинг команды в нужном направлении – никто не просит идти в контактную борьбу, но бегать без мяча приходится очень много. Неужели Кике не понимал пагубность своего шага при наличии в атаке Суареса и Месси? Неужели он не знал, что Месси нельзя оставлять без мяча, потому что он замыкается и растворяется? Об этом говорил еще Дани Алвес во времена Гвардиолы. На 4-4-2 переходил и Вальверде, однако это была довольно эпизодическая история под конкретную фазу игры – и команде не хватало нужных футболистов для такой игры. Сетьен пробовал схему 4-4-2 ромб, заточенную на контроль в центре, но не оборонительный линейный вариант. На самом деле, к этому все шло, ведь в течение последних месяцев Кике сильно упал в прагматизм – дошло до того, что с тем же "Наполи" "блаугранас" просто отказались играть во втором тайме, не нанеся ни одного удара и не создав ни одной атаки. Но было ли это решением Сетьена? Кике во времена "Бетиса" и "Лас-Пальмаса" приезжал на "Бернабеу" и бил "Реал" с позиции силы, а в "Барсе" неожиданно стал прагматиком а-ля Вальверде.

Однозначно известно, что у Сетьена и его помощника Сарабии конфликт с футболистами, основная причина которого – неумение работать со звездами. Нельзя кричать на них, нельзя устраивать им сверхтяжелые тренировки. Им даже теорию можно читать недолго – такова специфика. Тем более, когда ты за всю жизнь выиграл меньше, чем Месси за полсезона. Здесь мы подходим к вопросу назначения Сетьена и вспоминаем о провале переговоров с Хави, об игнорировании Ла Масии, об откровенной войне руководства с первой командой, бесправии тренеров в системе клуба и серию катастрофических трансферов, в результате которых на "Баварию" выходит самый старый состав в истории "блаугранас" в ЛЧ. Что может сделать Сетьен без авторитета в раздевалке и без футболистов, которые вписываются в систему, а не лечатся и играют в FIFA с пиццей во рту? О каком прогрессе можно говорить, когда Коутинью за 140 млн подписывают, как нового Иньесту, хотя у него всегда была другая роль на поле? Все эти негативные процессы были запущены еще со времен президентства Сандро Роселя, который ради Неймара пошел на махинации и сел в тюрьму. Уже это должно было настораживать, но тогда была пиковая команда с относительно молодыми легендами – да и с Неймаром Барса угадала. При Бартомеу клубный проект окончательно рухнул до популизма с яркими лозунгами, трансферами "новых Иньеста", политической борьбой и полным отсутствием понимания работы футбольного клуба.

В конце концов, все это вылилось в три позорных провала в ЛЧ подряд, а квинтэссенцией кризиса стали 2:8 от "Баварии" – от клуба, который не сильно тратился, искал звезд в Канаде, правильно интегрировал в игру футболистов вроде того же Коутинью, контролировал влияние "сенаторов" и не гонялся за хайповымы тренерами "с ДНК". Показательно, что лучшим в составе "рекордмайстера" стал воспитанник Ла Масии Алькантара. Тьяго стал лидером по встречам с мячом и количеству точных передач. Все проблемы Барсы – от игровых до управленческих – привели к первому за 74 года пропуску восьми голов и первому с 1951 года пропуску четырех голов за тайм. Вот так великий клуб с лучшим футболистом на планете вошел в историю. Или, вернее сказать, вляпался в нее!