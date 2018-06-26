Когда ничья - лучший результат: Дания и Франция завершат программу третьего тура в группе "С"

Дания – Франция

Стадион: "Лужники" (Москва, Россия)

Начало матча: 17:00

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Группа "С" подходит к своему логическому завершению и перед третьим туром в ней уже вырисовывается некая итоговая картинка. Перед матчем Франции и Дании ситуация в квартете следующая: Франция – 6 очков и гарантированное место в плей-офф, Дания – 4 очка и практически гарантированное место в плей-офф, Австралия – 1 очко, и математические шансы на плей-офф, Перу – 0 очков, шансы на 1/8 потеряны, но еще есть незаконченный вопрос по престижу. С первого взгляда, группа "С" понятна, как миска каши, но все же есть определенные расклады, которые могут вытолкнуть сборную Дании со второго места и поместить туда Австралию.

Хотя, расклады – это очень громкое слово. На самом деле – расклад только один. "Алым" нужно проиграть "галльским петухам", а "соккеруз" должны побеждать "инков" с разницей в 2 и больше мячей. Насколько это возможно? Проигрыш Дании вполне возможен, но есть еще одна важная вещь. Для сохранения первого места подопечным Дешама подойдет даже ничья, а это значит, что тренер, вполне вероятно, даст отдохнуть некоторым ключевым игрокам и выпустит футболистов, которые пока что имели мало игрового времени. В этом и есть шанс банды Харейде. А ничьи-то они удерживать умеют: это доказывает тот факт, что в последних 6 матчах они 5 раз ушли с поля без пропущенных голов. И 3 встречи закончились как раз вничью. Да и шансы на контратаках "алые" тоже найти способны. Если не верите, спросите у перуанцев. Они точно ответят, как владеть преимуществом весь матч, но потом ошибиться, пропустить от Поульсена и проиграть. Так что деление очков в этом противостоянии вполне возможно.

А что же дальше. Ведь теперь мы можем не только смотреть на результаты группы, а и вглядываться в возможные пары плей-офф. А там все очень интересно. Вторая команда этой группы попадет на победителя группы "D" – Хорватию. Так что очень вероятно, что в 1/8 мы увидим противостояние Дании и Хорватии, если, конечно, команда Харейде не прихлопнет "трехцветных". А вот со вторым противостоянием все не так просто. Франция, если сохранит первую строчку, вполне возможно окажется лицом к лицу с Аргентиной. Но это лишь предположение, ведь за вторую строчку квартета "D" сражаются сразу 3 сборные: Нигерия, Аргентина и Исландии. Меньше всех шансов у викингов. А самое выгодное положение – у африканских парней Гернота Рора. Но, достаточно Месси и компании победить Нигерию в очной встрече, и мы сразу увидим в плей-офф невероятную битву Аргентины и Франции. Интересно, Дешам этому рад?

Исторический аспект матча Франции и Дании весьма интересен. Дело в том, что эти сборные имеют практически равную статистику. "Алые" и "трехцветные" сыграли между собой 15 матчей, в которых было зафиксировано 8 побед Франции, 6 побед Дании и 1 ничья. На Чемпионатах Мира эти европейский сборные сходились дважды, и оба раза – на групповом этапе. В 1998 году "галльские петухи" оказались сильнее – 2:1, а вот в 2002 действующие чемпионы хорошенько так опозорились и проиграли датчанам 2:0, в итоге вылетев уже после 3 матчей турнира. Сегодняшний матч станет для этих сборных третьим на мундиалях и определит кто же выйдет вперед в историческом батле.

Интересные факты перед противостоянием Дании и Франции

Франция и Дания дважды встречались между собой в рамках Чемпионатов Мира ‒ в 1998 и 2002 году. В первом случае "галльские петухи" оказались сильнее – 2:1, а уже через 4 года датчане взяли реванш и победили 2:0.

В 5 из 6 последних матчей Дания ушла с поля без пропущенного гола.

Сборная Дания не проигрывает 6 матчей подряд. Последний раз подопечные Харейде проиграли 15 января в матче против Иордании (3:2).

В последних 14 матчах сборная Франции проиграла лишь раз. Это случилось 23 марта в матче против Колумбии (2:3).

В последних 10 матчах французы лишь трижды ушли с поля без пропущенных голов.

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен – Дилэйни, Шене, Эриксен – Поульсен, Систо, Йоргенсен.

Франция: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Н’Зонзи, Толиссо – Мбаппе, Лемар, Гризманн.

Прогноз на матч

Учитывая все турнирные расклады, можно предположить, что Франция не будет атаковать с девизом "гол любой ценой". Так что у Дании есть реальный шанс зацепиться за ничью. А тот факт, что ничья абсолютно устроит обе команды, лишь усиливает ощущение того, что противостояние завершиться со счетом 0:0 или 1:1.

Букмекеры не особо верят в победу Дании, однако ставят ничью и победу Франции приблизительно на один уровень. Выигрыш "галльских петухов" оценивается в коэффициент 2,2, ничья – в 2,65. А вот победа "алых" почти в 2 раза менее вероятна. Но если это случится, поставленные деньги можно умножить в 4,7 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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