Когда ничья - лучший результат: Дания и Франция завершат программу третьего тура в группе "С"
Дания – Франция
Стадион: "Лужники" (Москва, Россия)
Начало матча: 17:00
Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)
Группа "С" подходит к своему логическому завершению и перед третьим туром в ней уже вырисовывается некая итоговая картинка. Перед матчем Франции и Дании ситуация в квартете следующая: Франция – 6 очков и гарантированное место в плей-офф, Дания – 4 очка и практически гарантированное место в плей-офф, Австралия – 1 очко, и математические шансы на плей-офф, Перу – 0 очков, шансы на 1/8 потеряны, но еще есть незаконченный вопрос по престижу. С первого взгляда, группа "С" понятна, как миска каши, но все же есть определенные расклады, которые могут вытолкнуть сборную Дании со второго места и поместить туда Австралию.
Хотя, расклады – это очень громкое слово. На самом деле – расклад только один. "Алым" нужно проиграть "галльским петухам", а "соккеруз" должны побеждать "инков" с разницей в 2 и больше мячей. Насколько это возможно? Проигрыш Дании вполне возможен, но есть еще одна важная вещь. Для сохранения первого места подопечным Дешама подойдет даже ничья, а это значит, что тренер, вполне вероятно, даст отдохнуть некоторым ключевым игрокам и выпустит футболистов, которые пока что имели мало игрового времени. В этом и есть шанс банды Харейде. А ничьи-то они удерживать умеют: это доказывает тот факт, что в последних 6 матчах они 5 раз ушли с поля без пропущенных голов. И 3 встречи закончились как раз вничью. Да и шансы на контратаках "алые" тоже найти способны. Если не верите, спросите у перуанцев. Они точно ответят, как владеть преимуществом весь матч, но потом ошибиться, пропустить от Поульсена и проиграть. Так что деление очков в этом противостоянии вполне возможно.
А что же дальше. Ведь теперь мы можем не только смотреть на результаты группы, а и вглядываться в возможные пары плей-офф. А там все очень интересно. Вторая команда этой группы попадет на победителя группы "D" – Хорватию. Так что очень вероятно, что в 1/8 мы увидим противостояние Дании и Хорватии, если, конечно, команда Харейде не прихлопнет "трехцветных". А вот со вторым противостоянием все не так просто. Франция, если сохранит первую строчку, вполне возможно окажется лицом к лицу с Аргентиной. Но это лишь предположение, ведь за вторую строчку квартета "D" сражаются сразу 3 сборные: Нигерия, Аргентина и Исландии. Меньше всех шансов у викингов. А самое выгодное положение – у африканских парней Гернота Рора. Но, достаточно Месси и компании победить Нигерию в очной встрече, и мы сразу увидим в плей-офф невероятную битву Аргентины и Франции. Интересно, Дешам этому рад?
Исторический аспект матча Франции и Дании весьма интересен. Дело в том, что эти сборные имеют практически равную статистику. "Алые" и "трехцветные" сыграли между собой 15 матчей, в которых было зафиксировано 8 побед Франции, 6 побед Дании и 1 ничья. На Чемпионатах Мира эти европейский сборные сходились дважды, и оба раза – на групповом этапе. В 1998 году "галльские петухи" оказались сильнее – 2:1, а вот в 2002 действующие чемпионы хорошенько так опозорились и проиграли датчанам 2:0, в итоге вылетев уже после 3 матчей турнира. Сегодняшний матч станет для этих сборных третьим на мундиалях и определит кто же выйдет вперед в историческом батле.
Интересные факты перед противостоянием Дании и Франции
Франция и Дания дважды встречались между собой в рамках Чемпионатов Мира ‒ в 1998 и 2002 году. В первом случае "галльские петухи" оказались сильнее – 2:1, а уже через 4 года датчане взяли реванш и победили 2:0.
В 5 из 6 последних матчей Дания ушла с поля без пропущенного гола.
Сборная Дания не проигрывает 6 матчей подряд. Последний раз подопечные Харейде проиграли 15 января в матче против Иордании (3:2).
В последних 14 матчах сборная Франции проиграла лишь раз. Это случилось 23 марта в матче против Колумбии (2:3).
В последних 10 матчах французы лишь трижды ушли с поля без пропущенных голов.
Ориентировочные составы
Дания: Шмейхель – Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен – Дилэйни, Шене, Эриксен – Поульсен, Систо, Йоргенсен.
Франция: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Н’Зонзи, Толиссо – Мбаппе, Лемар, Гризманн.
Прогноз на матч
Учитывая все турнирные расклады, можно предположить, что Франция не будет атаковать с девизом "гол любой ценой". Так что у Дании есть реальный шанс зацепиться за ничью. А тот факт, что ничья абсолютно устроит обе команды, лишь усиливает ощущение того, что противостояние завершиться со счетом 0:0 или 1:1.
Букмекеры не особо верят в победу Дании, однако ставят ничью и победу Франции приблизительно на один уровень. Выигрыш "галльских петухов" оценивается в коэффициент 2,2, ничья – в 2,65. А вот победа "алых" почти в 2 раза менее вероятна. Но если это случится, поставленные деньги можно умножить в 4,7 раза.
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
Не пропустите! В группе только вторые: Россия крупно уступает Уругваю
опрос
главное
-
Финальная битва "росомах": Швеция сразится с Мексикой за место в плей-офф
-
Финальный рывок на пути к плей-офф. Сборная Швейцарии встретится с Коста-Рикой
-
Дневник чемпионата мира. День тринадцатый: спасение Аргентины, историческая победа Перу, первые нули на мундиале
-
Без права на ошибку: Сербия и Бразилия разыграют путевку в плей-офф
-
Главные новости дня: 26 июня
Лента новостей
-
Уткин оценил шансы сборной России на победу над Испанией
-
"Реал" готов включить в сделку по Милинковичу-Савичу своего хавбека
-
Меркадо: "Нет никого, кто так хотел выиграть, как Аргентина"
-
ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Ювентуса"
-
Кака: "Слишком рано сравнивать Неймара с Пеле"
-
Чемпион мира 1990-го года Анреас Бреме оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ
-
Меса: "У нас есть потенциал, но на этом мундиале все равны"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана"
-
Магнуссон: "Горжусь выступлением Исландии на ЧМ-2018"
-
Дост уладил детали перехода в "Фенербахче"
-
Кобелев: "В игре с Испанией нам будет очень нужен Смолов"
-
Оби Микел: "Был как никогда близок к тому, чтобы обыграть Месси"
-
Агент Роналду не исключил уход португальца из "Реала"
-
Лопетеги запросил у Переса трансфер топового защитника
-
"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии
-
"Милан" нацелился на Бензема
-
Самедов: "Понимаем, в какой футбол играет Испания"
-
Форвард "Барселоны" может продолжить карьеру во Франции
-
"Наполи" готовит предложение по защитнику "Челси"
-
1
"Арсенал" готов предложить Васкесу оклад в три раза выше его зарплаты в "Реале"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0