Когда судьи все портят: "Славия" обыграла БАТЭ

На стадионе "Эден" пражская "Славия" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов принимала борисовский БАТЭ. Кадровые потери гостей были достаточно серьезными: вне заявки остались Милунович, Риос и Поляков. Защитная линия борисовчан выглядела достаточно экспериментально, в то время как состав хозяев был достаточно оптимален.

Матч начался на встречных курсах, и первые минуты борисовчане не отдавали инициативу сопернику. Но вскоре хозяева сумели взять мяч под свой контроль, но до ударов по воротам дело не доходило. Тем неожиданней была атака "Славии", в результате которой Яблонский нарушил правила в своей штрафной на Фрыдрыхе. Решение арбитра было достаточно суровым: удаление защитника и пенальти в ворота борисовчан. Шкода с одиннадцатиметровой отметки был точен – 1:0.

После недолгой передышки хозяева начали увеличивать свое давление, и после удара Шкоды головой в игру пришлось вступать Щербицкому. Ближе к перерыву вратарь БАТЭ просто спас свою команду: после розыгрыша углового Нгаде пробивал метров с десяти, но Щербицкий чудесным образом среагировал на удар.

Под конец тайма игра успокоилась, футболисты немного подержали мяч, но провести акцентированную атаку им не удалось. Хоть игроки "Славии" особо этому и не препятствовали.

Во втором тайме хозяева активизировались, и вскоре после его начала Гушбауэр зарядил с линии штрафной по воротам Щербицкого - только перекладина спасла борисовчан. Вскоре голкипер БАТЭ неудачно сыграл на выходе, после чего Фрыдрых наносил удар по пустым воротам – немного не повезло. Затем был удар по воротам Буляту после навеса Стасевича – выше ворот. Спустя пару минут уже вышедший на замену Мешанович пробивал головой – мяч тоже полетел над перекладиной.

Ближе к концу матча скорости упали, темп игры был прерван несколькими заменами, но вскоре Шкода после подачи углового попал в штангу ворот борисовчан. Футболисты "Славии" активнее пошли вперед, желая увеличить свое преимущество. Но футболисты БАТЭ сохранили счет неизменным, оставив себе шансы в ответной встрече.

"Славия" – БАТЭ - 1:0

Голы: Шкода, 20 - 1:0.

"Славия": Лаштувка, Фрыдрых, Югас, Дели, Боржил, Нгаде-Нгадже, ван Бурен, Ротань (Мешанович, 66), Гушбауэр, Данни (Мингазов, 76), Шкода.

БАТЭ: Щербицкий, Бага, Гайдучик, Яблонский, М.Володько, Кендыш, Драгун (Березкин, 94), Стасевич (Туоминен, 78), А.Володько, Иванич (Буляту, 24), Сигневич.

Удален: Яблонский, 20.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Дубль Мюллера и гол Рафиньи принесли "Баварии" победу над "Челси"