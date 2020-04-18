Когда-то эти ребята играли вместе! 15 интересных футбольных дуэтов из прошлого, о которых вы могли забыть

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Когда-то эти ребята играли вместе! 15 интересных футбольных дуэтов из прошлого, о которых вы могли забыть

Возможно, младшее поколение поразит совместное фото Роналдо, Бекхэма, Зидана, Рауля и Фигу, которые защищали цвета мадридского "Реала" в эпоху "галактикос". Однако, найдется немало других фотографий, которые спровоцируют настоящий "разрыв сознания" у тех, кто начал активно интересоваться игрой с почти одновременным вспышкой таланта Месси и Криштиану. Пока футбол сидит на карантине, есть возможность подтянуть знания, чтобы не было стыдно в кругу друзей! Вспоминаем о футбольных тандемах, о которых вы могли забыть!

Алексис Санчес и Радамель Фалькао прокладывают путь в европейский футбол через "Ривер Плейт". Это было не так давно – вторая половина "нулевых". Оба впоследствии станут топ-форвардами, правда раскроются не полностью. Как чилиец, так и колумбиец погаснут в "Манчестер Юнайтед".

Узнали? Это – Роберто Баджо, Пеп Гвардиола и Стивен Аппиа позируют для фотографов перед матчем "Брешии" (2002). Двое первых доигрывали на "Марио Ригамонти", а знаменитый ганец набирался мастерства для будущего перехода в "Ювентус".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступал за шотландский "Рейнджерс". Конечно, мы не открыли Америку... Но, наверное, мало кто знал, что испанец делил раздевалку с легендой сборной Аргентины, серебряным призером ЧМ-1990 по имени Клаудио Каниджа (тот самый, который положил гол бразильцам на ЧМ после великолепного прохода Марадоны).

Ничего особенного! Просто Тони Кроос и Артуро Видаль, невероятные соперники по Эль Классико, радуются успехам немецкого "Байера" (2008-2010).

Помните легендарного хорвата Давора Шукера? После "Севильи", "Реала" и "Арсенала" бронзовый призер ЧМ-98 провел один сезон за лондонский "Вест Хэм" (2000/01), где засияла звездочка Фрэнки Лэмпарда.

Жерар Пике не сразу стал символом обороны каталонского гранда. До этого были "Манчестер Юнайтед" и годовая аренда в "Сарагосе" (06/07). Тогда же арагонский клуб представлял один из кумиров Месси – Аймар.

Молодой Андреа Пирло контролирует среднюю линию миланского "Интера" с большим Диего Пабло Симеоне (97/98). Дополняет роскошное фото Илья Цымбаларь, который неожиданно ушёл из жизни в декабре 2013-го.

Магический бразилец Роналдиньо успел поиграть со многими звездными футболистами, но объятия с Почеттино в ПСЖ (2002-2003) станут откровением для многих... как и потрясающая стеночка с Артетой. Последний, как видим, притягивал к себе легенд, как магнит.

Иван Ракитич и Месут Озил зажигают в "Шальке" (07/08). Оба впоследствии переберутся в Примеру, где выйдут на мировой уровень.

Легенда "Реала" Серхио Рамос и легенда "Барсы" Дани Алвес празднуют очередной триумф феноменальной "Севильи", которая дважды покоряла ЛЕ в середине "нулевых". Уже вскоре приятные "обнимашки" заменят дикие махачи в Классико.

"Шальке" умеет собирать "топов" под одной крышей. Будущий чемпион мира Мануэль Нойер может похвастаться общей игрой с выдающимся форвардом Мадрида – Раулем. Галактический испанец провел в Гельзенкирхене два добротные сезона (2010-2012), забив 40 мячей во всех турнирах.

Яя Туре будет рассказывать внукам, что играл с тремя обладателями "Золотого мяча" – Ривалдо, Роналдиньо и Месси. С первым африканец пересекался еще в "Олимпиакосе" (05/06).

Ниже – мальчишки, которые пришли сфотографироваться на паспорт. Именно так выглядели Роналдо (тот, что "Феномен") и исландский форвард Эйдур Гудьонсен на предсезонной фотосессии ПСВ (1994-1996). Что будет дальше – всем хорошо известно.

Оказывается, Харри Кейн мог стать чемпионом Англии, если бы не вернулся в стан "шпор" из полугодовой аренды в "Лестере" (2013). Один из лучших форвардов современности выступал рядом с Джейми Варди – сенсационным победителем АПЛ 2015/16.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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