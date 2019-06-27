Когда-то Промес был изгнан из "Аякса", но перезагрузился у тен Хага! Сегодня он снова в "Аяксе", и вместе с тен Хагом

Пару дней назад амстердамский "Аякс" официально объявил о том, что к клубу присоединится старый знакомый российских болельщиков Квинси Промес. Голландец ушел из "Спартака" в начале текущего сезона, чтобы попробовать свои силы в "Севильи", но стать полноценным игроком основы так и не смог. Да, 49 игр, 3 гола и 9 результативных передач – это не так уж и плохо, но лишь когда речь идет о среднем игроке. А прибавьте сюда всего лишь 50% матчей в стартовом составе, и картина вовсе испортится. Собственно, изменения были очень нужны и переход в "Аякс" выглядит отличным решением. Во-первых, Промесу не нужно адаптировать к голландской системе футбола, ведь он сам голландец и большую часть карьеры провел в родном чемпионате. Более того, воспитывал футболиста именно "Аякс". Во-вторых, нидерландский стиль ведение игры с уклоном на атаку и большим количеством свободных зон – это именно то, на что нацелены сильные стороны Промеса – скорость и дриблинг. В-третьих, переход в "Аякс" нельзя назвать явным понижением. Просто сравните результаты "нервионцев" и "божьих сыновей" в прошлом сезоне и сразу же станет ясно, что нынешний "Аякс" – не пешка на европейской футбольной доске. Да, в следующем сезоне это будет совсем другая команда без Де Йонга, Де Лигта и, возможно, еще парочки звезд по типу Зийеша или Нереса, но оттого ожиданий меньше не станет. Так что "задача решать большие задачи" от Промеса никуда не денется.

По случаю перехода в "Аякс" нидерландские издания стали доставать наружу историю взаимоотношений клуба и Промеса. Формально, Квинси должен был стать еще одним футболистом, которого академия "Аякса" воспитает и продаст в Европу за внушительную сумму, но не получилось. Уже в 11 лет футболиста гнали из расположения "божьих сыновей" за чрезмерную самоуверенность, которая мешала ему исполнять все указания тренера. Даже теперь Промес часто вспоминает, что в детстве он был бунтарем и не мог просто исполнять все то, что ему говорили. Однажды жажда ответа заставила Промеса вступить в перепалку с тренером, чтобы узнать-таки, почему команда должна бежать целых 10 кругов по стадиону, а не 5. Стоит сказать, что подобное поведение продолжалось год, ведь именно столько Промес находился в "Аяксе": в 10 его приняли, в 11 выгнали. После такого жесткого подзатыльника от жизни Квинси пришлось подумать над своим поведением и сделать соответствующие выводы.

В последствии Промес вспоминал "Аякс" с благодарностью. Он признавал, что благодаря изгнанию из клуба он и стал тем, кем является сейчас. Уход из расположения "божьих сыновей" пресек его грубость и очень длинный язык. Хотя первоначально все казалось не так радужно и сулило уход из футбола. Промес находился в депрессии после изгнания и подумывал о том, что футбол – не его игра. Однако, позже пришел к выводу, что нужно бороться и пахать. Именно под таким девизом прошли его юные годы в молодежных командах "Хаарлем" и "Твенте". Находясь в расположении последних, Промес отправился в аренду в "Гоу Эхед Иглс". Там и началась его взрослая карьера. А знаете, кто тренировал ту команду? Эрик тен Хаг! Да-да, именно тот, кто сейчас занимает мостик главного тренера "Аякса".

На данном этапе не понятно, почему Промес решил уйти именно к "орлам", ведь, по сообщениям голландских СМИ, на него претендовали даже некоторые клубы Эредивизи, однако именно работа с тен Хагом заложила фундамент нынешних умений Промеса. Наставник вспоминает, что он часто говорил с Квинси на предмет игровой дисциплины и неудач, которые с ней связаны. Игрок и тренер не всегда имели одинаковый взгляд на вещи, но в итоге влияние тен Хага все же победило бунтарство Промеса. По итогам сезона Квинси получил награду "прорыв сезона" в своем дивизионе. Игровые показатели доказывали его значимость – 14 голов и 11 результативных передач за сезон, лучший показатель в команде, который, к тому же, помог "Гоу Эхед Иглс" впервые за 16 лет выйти в высший дивизион. Дальнейшего тандема не получилось. Эрика тен Хага позвали в молодежку "Баварии", а Промес был вынужден вернуться в "Твенте" по истечению арендного соглашения.

Сможет ли Промес выйти на новый уровень в "Аяксе". Сложно сказать, учитывая нулевые сведения о реальной силе "божьих сыновей" в следующем сезоне. Однако, все данные у Квинси есть. Его сильные стороны отлично вписываются в философию игры тен Хага: скорость и креатив позволят быстро принимать решения на фланге и доставлять мяч в штрафную площадь, а умение забивать головы здорово поможет в ситуации, когда атака решит запутать соперников и перетасовать свои звенья. Напомним, что в прошлом сезоне на ударных позициях часто оказывался не только Тадич, но и каждый из фланговых атакующих игроков и даже те, кто обычно играл ниже. В прессе не фигурирует такое мнение, но, возможно, приглашение Промеса было инициативой тен Хага, который хотел привлечь футболистов, с которыми ранее ему удавалось очень плодотворно работать и достигать результатов. Следим за "Аяксом" и Квинси уже в следующем сезоне. Когда-то эта история разорвалась, и пора писать новую.

Игорь Малиенко | soccernews.ru