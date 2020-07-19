Когда ученик победил учителя: Артета вскрыл слабые стороны в игре Гвардиолы и вывел "Арсенал" в финал Кубка Англии

"Арсенал" в предыдущем туре АПЛ "хлопнул" "Ливерпуль", поэтому Пеп Гвардиола настроился на полуфинал Кубка Англии против "канониров" максимально серьезно. Он выставил тот состав, который выходит на важные матчи "горожан" – в народе это называется "на поле вышли все самые дорогие игроки". Микель Артета также не стал изменять своим принципам, начав игру в три защитника. "Манчестер Сити" здорово начал, накрыв "Арсенал" высоким прессингом и не выпуская соперника за центральный круг. Манкунианцы регулярно перехватывали мяч на чужой половине и даже в штрафной, выполняли прострелы и зарабатывали угловые, однако не хватало главного – моментов. В первые 20 минут у "горожан" не было ни одного удара в створ (два заблокированных, один выше ворот) и эта картина сохранилась и перерыва. Увидев проблемы в игре вице-чемпиона, подопечные Микель Артета сами стали накрывать "Сити" высоким прессингом. Уже на 13-й минуте Ляказетт получил заброс из глубины, обыграл Эдерсона и забил гол, но он находился в явном положении вне игры и сделал это после услышанного свистка – сугубо для того, чтобы в случае чего можно было проверить эпизод на VAR. На 16-й минуте после перехвата в центре и разрезного паса Луиса никакого офсайда уже не было – Обамеянг вышел один на один с Эдерсоном, но не смог пробить его. Еще через три минуты Пьер-Эмерик реабилитировался: атака "Арсенала" с 18 передачами, в которой приняли участие 10 из 11 футболистов команды, завершилась классной подачей Пепе на дальнюю штангу и эффектным замыканием габонца в падении – 1:0!

Казалось, что "Сити" сейчас пойдет отыгрываться, но у подопечных Пепа Гвардиолы ничего не получалось. Единственный момент на 29-й минуте им подарил Бельерин, который на собственной половине выкатил поперечный пас точно на Жезуса. Габриэл сбросил мяч под удар Де Брюйне, но Кевин попал в Джаку. У него вообще ничего не получалось, но его партнеры выглядели не лучше. "Арсенал" же до перерыва имел несколько возможностей для удвоения преимущества. Одну из самых ярких из них на 30-й минуте запорол Ляказетт, который получил мяч в результате неудачного паса Эдерсона и прессинга Де Брюйне. Ляказетт принял отскок, вытянул на себя голкипера, но пас под удар Пепе на пустые ворота оказался слишком слабым (его перехватил Гюндоган). На 41-й же минуте "канониры" могли провести второй гол значительно проще: Мустафи пробил головой под перекладину после подачи с углового – Эдерсон спас "Сити"! На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Арсенала.

"Манчестер Сити" вышел из подтрибунки раньше "Арсенал", а с началом второго тайма откровенно захватил инициативу. Заведённость "горожан" привела к моменту уже на 49-й минуте, когда Де Брюйне дождался включения Стерлинга и выкатил ему передачу в центр штрафной – Рахим пробил мимо правой штанги! На 52-й в касание с левого фланга в руки Мартинесу выстрелил Менди, а на 55-й Марез в фирменном стиле сместился в центр штрафной и нанес удар в ближний угол – Мартинес поймал мяч. На 62-й минуте уже и Эмилиано не мог спасти "Арсенал", но классный удар Де Брюйне со штрафного пролетел мимо левой штанги. И это еще мы не вспоминаем о ряде угловых и неоднозначном падении Стерлинга у ворот "канониров" на 65-й (VAR вместо пенальти назначил угловой). Пеп Гвардиола в середине второго тайма бросил в бой Фодена и Родри, но ничего интереснее ряда угловых "Манчестер Сити" так и не создал. В конце концов, очередной бесперспективный перекат "горожан" на чужой половине завершился отбором, проходом Тирни левым флангом, обыгрышем с Ляказеттом и шикарной передачей под выход Обамеянга один на один с Эдерсоном – габонец не оставил ни единого шанса голкиперу. 2:0! На табло горела 71 минута.

Через несколько минут Микель Артета выпустил на поле Торрейру, и "Арсенал" стал играть на удержание результата. "Манчестер Сити" с этого времени хоть и держал штрафную "канониров" в осаде, но не прижимал "Арсенал" – лондонцы уверенно отбивались, а также удар Стерлинга с семи метров в Давида Луиса не испугал. Реально страшно стало на 83-й минуте, когда Ляпорт с линии штрафной закрутил мяч в правый верхний угол – сфера пролетела рядом со стойкой! Как оказалось, это был последний опасный момент в матче, ведь все последующие минуты съели мелкие паузы на замены и лечение травм. Даже в компенсированные семь минут "Манчестер Сити" не смог ничего сделать. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Арсенала". "Канониры", таким образом, вышли в финал Кубка Англии, где встретятся с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Челси". Этот матч смотрите сегодня!

Артета строит в "Арсенале" систему, под которые нужны сильные исполнители

Можно было бы назвать случайностью две победы над лучшими командами Англии с суммарным счетом 4:1 при статистике ударов 7:40 в пользу соперников и 30% владения мячом. На самом деле "Арсеналу" повезло с другим – при таком бешеном преимуществе в количестве ударов оба гранда почти не создавали голевых моментов, и это подтверждает скромная статистика попаданий в створ за два матча (7:10) – причем у "Сити" из 16 выстрелов по воротам только один прошел в рамку. У обоих грандов не пошла игра, оба не прижали "канониров", как следует, но не стоит списывать все на плохой день более успешных команд. Подопечных Микель Артета после восстановления сезона уже давно подозревают в хорошей системе игры. Даже во время разгрома на "Этихаде" "оружейники" ​​вышли с интересными идеями, новой позицией Сака и ролью Гендузи, а также с неплохим выходом из-под прессинга на первых минутах – потом все сломалось из-за двух быстрых травм и "перформанса" Давида Луиса. В дальнейшем "Арсенал" развивался в сторону все большей закрытости с игрой от перехватов и быстрых контратак. Это связано с проблемами при владении мячом – команда слабо раскрывает позиционную оборону, что и продемонстрировало поражение от "Тоттенхэма". На контратаках же закрыть "Арсенал" с мобильным Ляказеттом и центрхавами при быстрых футболистах впереди остается очень сложным заданием.

В то же время, "Манчестер Сити" наступил на старые грабли. Ни одно английское медиа не написало о проблемах в центре поля, который Арсенал накрывал и проходил слишком быстро. Кроме того, заметны сложности при выходе из-под прессинга – здесь упоминается матч с "Саутгемптоном", когда на Зинченко повесили всех собак за пропущенный мяч, не заметив, что все футболисты "горожан" были накрыты на чужой половине и у Александра просто не было вариантов, кроме рискованного обыгрыша. В полуфинале Кубка Англии неоднократно возникали схожие эпизоды, которые еще и умножались на позиционные ошибки центрбеков – в частности, Гарсии, который часто дергался в сторону. На его совести два выхода Обамеянга один на один. Вообще, полузащита "Манчестер Сити" сыграла очень неубедительно. Опорники позволяли Давиду Луису подниматься к центральному кругу и разрезать оборону пасом на Обамеянга, включения Ляказетта и Пепе из глубины часто игнорировались, а в атаке не возникало ничего критичного для защитников соперника. Особенно это было заметно по игре Де Брюйне, который пытался искать пространство по всей ширине и отдал аж шесть передач под удар с игры – ни одна из них не раскрыла оборону. Да и вообще треть выстрелов "горожан" были заблокированы. "Арсенал" здорово сыграл на контратаках против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но долго на таком стиле не покатаешься – лондонцам просто повезло с формой лидеров. Впрочем, в текущем сезоне все соперники находятся не в идеальных кондициях и имеют проблемы, поэтому зацепиться за Кубок в финале вполне реально. Далее же нужен прогресс!