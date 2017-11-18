Когда в них никто не верит: "Спартак" громит "Краснодар" и выходит на четвертое место чемпионата России

Центральный матч 17 тура РФПЛ состоялся в Краснодаре, где в гости к местной команде пожаловал московский "Спартак". Помимо высоких амбиций обоих клубов, условные три очка давали им шанс вплотную подобраться к группе лидеров чемпионата. Фаворитом встречи все же считались хозяева, которые потихоньку начали выбираться из незавидного положения, выдав серию из двух побед подряд. Спартаковцы же, в случае победы, получали возможность подняться на 4 место в чемпионате, приблизившись тем самым на расстояние одного очка к своим непримиримым соперникам из ЦСКА.

Начало встречи осталось за "Краснодаром": уже на 3 минуте Газинский заработал перспективный штрафной метрах в 23-х от ворот, выстрел Смолова пришелся в перекладину, а добивание Классона парировал Селихов. Однако через пять минут именно гости вышли вперед: в завершении одной из атак Синицын парировал удар Мельгарехо, спартаковцы вновь подхватили мяч, и Луис Адриано отличным ударом вывел "красно-белых" вперед – 0:1.

"Спартак" выглядел очень уверенно, и ближе к середине тайма мог забивать второй: Промес вывел Мельгарехо на свидание с голкипером, но Лоренсо свой момент загубил. А вскоре и сам голландец мог забивать ударом с угла штрафной, но Синицын вновь спас свою команду. А за 15 минут до перерыва гости все же добились своего: Адриано с правого фланга отпасовал в центр на Зе Луиша, который прокинул сферу себе на ход, обойдя тем самым нескольких защитников, и спокойно переиграл голкипера – 0:2. Оставшееся время проходило с преимуществом "Спартака", в то время как краснодарцы были абсолютно пассивны в атаке.

Гости не сбавляли обороты и в начале второй половины, но вскоре упустили они атаку "Краснодара": Смолов отдал отличный проникающий пас в штрафную на Классона, тот убрал на замахе Джикию и пробил в створ, но Селихов с его выстрелом справился. Вскоре хозяева полностью завладели инициативой, в то время как "красно-белым" становилось все сложнее отбиваться. "Спартаку" регулярно удавалось сбивать темп игры, тем самым избегали гостевые футболисты постоянного давления краснодарцев.

За 20 минут до конца основного времени Смолов с передачи Жоаозиньо слету из пределов штрафной пробивал по воротам – выше ворот. Довольно редкими были опасные моменты в исполнении "Краснодара", но и спартаковцы практически забыли о чужих воротах. Всеми силами бежали "быки" в атаку, но никак им не удавалось нанести акцентированный удар по воротам соперников. В концовке матча у "Спартака" как будто открылось второе дыхание: подопечные Карреры раз за разом стали убегать в контратаку в надежде забить третий мяч. И им это удалось: Промес на правом фланге разобрался с несколькими защитниками и прострелил к дальней штанге, где Адриано спокойно отправил мяч в сетку – 0:3.

Тем неожиданнее был гол "Краснодара" через 2 минуты: Перейра отдал проникающую передачу в штрафную на Классона, который вторым касанием точно отправил мяч в дальний угол – 1:3. Но через пять минут, уже в добавленное время, Куинси Промес в контратаке убежал один на один с Синицыным и катнул мяч в левый от себя угол – 1:4. Великолепная победа выводит "Спартак" на четвертое место в чемпионате России.

"Краснодар" – "Спартак" – 1:4

Голы: Луис Адриано, 8 – 0:1, Зе Луиш, 28 – 0:2, Луис Адриано, 86 – 0:3, Классон, 86 – 1:3, Промес, 91 – 1:4

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде, 80), Петров, Перейра, Подберезкин (Жоаозиньо, 46), Классон, Газинский, Шишкин, Смолов.

"Спартак": Селихов, Джикия, Ташчи, Ещенко (Зобнин, 46), Комбаров, Промес, Глушаков (Самсонов, 66), Фернандо, Мельгарехо (Пашалич, 67), Зе Луиш, Луис Адриано.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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