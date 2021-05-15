Когда возраст не помеха: ТОП-5 самых молодых дебютантов Лиги Чемпионов
Юссуфа Мукоко (20.11.2004) 16 лет 18 дней
"Зенит" – "Боруссия" (Дортмунд) (1:2)
8 декабря 2020
Рекордный показатель "молодости" игрока в летописи Лиги Чемпионов был обновлен в действующем розыгрыше турнира. Единственный случай в нашей подборке, когда команда дебютанта победила (дортмундцы запустили камбэк с "Зенитом" как раз после выхода юноши в дебюте второго тайма). История Мукоко – это о рекордах. Этнический камерунец – самый молодой футболист ЛЧ, Юношеской ЛЧ, Бундеслиги, самый молодой автор гола не только в немецком чемпионате, но и в новейшей истории ТОП-5 лиг. Неудивительно, что Эрлинг Холланд называет своего партнера талантливым игроком мира. Получится ли у него стать новой звездой? Посмотрим, в футболе масса примеров, когда переход с молодежного на взрослый уровень проходит не очень гладко. С другой стороны, и примеров тинейджеров, которые всех порвали, хватает!
Селестин Бабаяро (29.08.1978) 16 лет 87 дней
"Андерлехт" – "Стяуа" (1:1)
23 ноября 1994
Единственный представитель в нашем ТОП-5, чье достижение хранится не из прошлого десятилетия. Это событие произошло так давно, что другие четверо дебютантов еще даже не родились. Представьте, как это было в новинку тогда! Нигерийский защитник собрал большую коллекцию трофеев – от чемпионств Бельгии и АПЛ до победы в Кубке и Суперкубке УЕФА с "Челси". Не стоит недооценивать и триумф 1996, когда Бабаяро стал олимпийским чемпионом вместе с Окочей, Кану и Бабангидой (эти фамилии помнят многие). Сам дебютный матч в Лиге Чемпионов Селестин, пожалуй, вспоминает с негативом. На 37-й минуте защитник "Андерлехта" получил два предупреждения и досрочно покинул поле (чем тоже установил рекорд, правда, сомнительный).
Райан Шерки (17.08.2003) 16 лет 102 дня
"Зенит" – "Лион" (2:0)
27 ноября 2019
Француз алжирского происхождения всю футбольную жизнь (надо признать, пока не очень долгую) провел в структуре "Лиона". Немало побегал в составе юношеской команды "ткачей". Мальчик с детства бил рекорды и находился в скаутских отчетах ведущих европейских команд. Пресса не перестает сватать Шерки в лучшие клубы до сих пор. Хотя основная задача для Райана на данном этапе – закрепиться в основе "Лиона". Пока он стабильный игрок ротации. В рекордном матче юный Шерки провел заключительные 15 минут и это один из двух его поединков в Лиге Чемпионов.
Ален Халилович (18.06.1996) 16 лет 128 дней
"Динамо" (Загреб) – ПСЖ (0:2)
24 октября 2012
Наставник загребского "Динамо" Анте Чачич в компенсированное время поединка с ПСЖ провел замену талантов: вместо 18-летнего Матео Ковачича вышел 16-летний Халилович. После поединка фото дебютанта разлетелось в СМИ – взгляд юного хорвата на Златана Ибрагимовича стал мемом. Вскоре Халиловича назвали одним из самых больших талантов Европы и его подписала "Барселона". Однако неудивительно, если вы вдруг потеряли Алена с радаров. В каталонской команде он не задержался, а затем сменил еще шесть клубов. Сейчас хорвату 24, и он является футболистом "Бирмингема", который выступает в Чемпионшипе, втором английском дивизионе. Камбека имени Эдегора не получилось! Но и к Мастуру, к счастью, не скатился!
Юри Тилеманс (07.05.1997) 16 лет 148 дней
"Андерлехт" – "Олимпиакос" (0:3)
2 октября 2013
Еще один делегат "Андерлехта" в нашей пятерке. Несмотря на особый статус, Тилеманс оказался в тени героя встречи Костаса Митроглу, который в тот вечер оформил хет-трик. В любом случае бельгийский талант в целом оправдывает полученные авансы: получил статус самого молодого капитана в истории "Андерлехта", в 20 перебрался в "Монако", где неплохо себя проявил, а затем подписал контракт с "Лестером". Юри является одним из ключевых исполнителей в команде Брендана Роджерса и, кажется, его крупнейшие успехи еще впереди. Ждем, какой же ТОП-клуб окажется следующим в карьере Тилеманса.
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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