Когда все пошло под откос: как повлияет на "Барсу" проигрыш чемпионата в матче с "Леванте"

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Когда все пошло под откос: как повлияет на "Барсу" проигрыш чемпионата в матче с "Леванте""Барселона" упустила победу над "Леванте" в сумасшедшем матче 36 тура Примеры (3:3). Никогда такого не было и вот опять! "Сине-гранатовые" продолжает щекотать нервы своим болельщикам убогими и бесхарактерными камбэками. Камбэками соперников, конечно же! Призраки Вальверде и Сетьена не дают покоя бедному Куману, который чахнет на глазах. Нидерландский специалист сумел объединить капризную раздевалку, раскрыл молодых и вернул надежду, однако "Барса", как "Титаник", медленно опускается на дно. Испанская пресса предсказывает вторую волну перестройки с возможной рокировкой на тренерском мостике. Куман сколько угодно может рассказывать о доверии руководства, однако Лапорта рассматривает различные варианты. "Гранада" с "Леванте" – как говорят, последние капли, которые переполнили чашу терпения новоизбранного президента. После провала на "Сьюдад де Валенсия" "блаугранас" разносят все – от враждебного Мадрида до родной Каталонии. "Барселона имеет аллергию на лидерство. 45 минут ужасы и стыда", – пишет Marca. "Атлетико", кстати, победил дома "Сосьедад", поэтому футболисты каталонского клуба превратились в обычных зрителей в партере. Преимущество "матрасников" увеличилось до 4-х пунктов, с "goal average" в очных встречах. Уже в шестой раз в текущем сезоне "Кулес" пропускают три мяча и разваливаются как раз после перерыва. Плохая концентрация, слабая реализация, провальная оборона – это самые большие проблемы команды с "Камп Ноу", по мнению испанских журналистов. А еще слабый характер: каталонцы потеряли минимум несколько возможностей захватить лидерство ("Гранада", "Атлетико", "Леванте"). "Тотальная импотенция", – заключает рупор спортивной прессы Испании.

Пике достается больше всего. Скандальный центрбэк не лезет за словом в карман, комментируя поражения Мадрида, поэтому ему припомнили все. "Король Твиттера продолжает позировать на фото, вызывающие ступор: "Рома", "Ливерпуль", "Бавария", ПСЖ, а теперь еще и "Леванте"... Кто знает, возможно, именно Жерар пополнит список жертв очередной революции, куда уже попали Умтити, Нето, Коутинью, Пьянич, Брейтуэйт, Фирпо, Матеус, Дембеле, Серхи Роберто и, скорее всего, Гризманн", – рассказывает Рауль Варела в эфире Radio Marca. Критика Пике – справедлива. По меньшей мере два мяча в "Валенсии" на его совести. 34-летний ветеран, который грозился упаковать чемоданы после лиссабонских 2:8, не только отбирает шанс у молодых (тот же Мингеса стал открытием сезона), но и допускает фатальные ошибки, прежде всего позиционные. Зато авторитетный AS считает Лео Месси одним из главных виновников "коллективного самоубийства "Кулес". Аргентинца обвиняют в слабохарактерности. Мол, когда что-то происходит не по сценарию "Барсы", то он просто исчезает с радаров. Лео действительно растворился во втором тайме. Кроме забитого мяча, он запомнился 15-ю (!) потерями, посредственным процентом точности передач (77%) и неэффективным дриблингом (5/3). Но мадридское издание вспоминает прежде всего ужасный пас Месси на "Команданте" Моралеса, который сполна воспользовался подарком: "Если лучший игрок мира не верит, вся команда опускает руки. Ни идей, ни характера".

Именно футболисты, а не тренерский штаб, ответственны за позорный матч с "лягушатами", считают почти 70% респондентов AS. "Что-то похожее происходит далеко не впервые, массовое головокружение можно было заметить и в Риме, и в Ливерпуле, и в Лиссабоне. Самое интересное, что даже с приходом новых исполнителей история продолжается. Почему? Потому что скелет этой команды – это до сих пор ментально надломленная старая гвардия: Месси, Пике, Лангле, Бускетс и Серхи Роберто. Революция Бартомеу остановились на полпути". Удивительно, но от критики спасается только проблемный Усман Дембеле. Француз вышел на позиции правого фулбэка в схеме 3-5-2, записал в свой актив гол + пас, и более или менее нормально играл в защите. Не рано ли его записали в "черный список"? Лапорта должен как можно скорее принять 6 важных решений, убеждает влиятельное каталонское издание Mundo Deportivo. Куман – самая большая дилемма. Клуб не сделал еще ни одного публичного заявления относительно будущего 58-летнего специалиста, кроме самого Кумана, который несколько самонадеянно высказывался после Леванте: "Нам нужно готовиться уже к следующему сезону". Топовый инсайдер Каталонии Франсеск Игилар справедливо заметил, что тренер – это исторически самое уязвимое место на "Камп Ноу", поэтому Лапорта может изменить свое мнение. Более того, правая рука президента Рафа Юсте якобы уже контактировал с потенциальными преемниками нидерландца. Хави – главный кандидат, но не единственный.

"Президент рассматривает не менее трех звездных наставников. Пожар традиционно будут гасить большими именами", – отмечает журналист. Среди других задач: пролонгация Месси, трансфер "девятки", чистка состава, приглашение Жорди Кройфа на место спортивного директора и уменьшения зарплат. Словом, "блаугранас" нужен комплексный подход, чтобы вернуть былое величие. "Куман был вызван на ковер", – развивает тему возможной отставки Diario SPORT. Эту информацию подтверждают еще несколько авторитетных источников, в частности Catalunya Ràdio. Советники президента считают, что нынешний тренер "не способен остановить кровотечение". Лапорта колеблется. Он ожидает объяснений, как команда умудрилась потерять очки в матчах с середняками – "Гранадой" и "Леванте". Хотя осенью чемпионство казалось миссией невозможной, "Барса" по итогу собственными руками вернула интригу и отдала титул конкурентам. Популярные СМИ составил собственный шорт-лист из потенциальных главных тренеров. Там Гвардиола, Клопп и даже Маскерано! Фанаты сделали свой выбор (скрин ниже), теперь слово за Лапортой.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Перевел и адаптировал Игорь Малиенко soccernews.ru
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