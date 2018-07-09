Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)

Сборная России давно не радовала своих болельщиков, накануне домашнего Чемпионата Мира её перспективы оценивали крайне скептически.

Однако команда Станислава Черчесова сумела удивить и превзошла все ожидания, добравшись до четвертьфинала.

На встрече с фанатами в московской фан-зоне сборную встречали как героев. Такого не было с 2008 года и великолепного выступления на Евро.

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