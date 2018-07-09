Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)

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Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)

Сборная России давно не радовала своих болельщиков, накануне домашнего Чемпионата Мира её перспективы оценивали крайне скептически.

Однако команда Станислава Черчесова сумела удивить и превзошла все ожидания, добравшись до четвертьфинала.

На встрече с фанатами в московской фан-зоне сборную встречали как героев. Такого не было с 2008 года и великолепного выступления на Евро.  

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Комментарии
Виктор Русаков

P.S. Виктор Русаков Да, Фернандесу нельзя было поручать пробить пенальти после забитого головой гола, априори нахождения в зоне психологического спада, после счёта 2:2! Здесь недоработал командный психолог! Касательно Смолова - стратегическая ошибка тренера: нельзя брать в белую команду исколотого сатанинской энергетикой - игрока с поражённой психикой подобострастия! И, касательно второго гола в наши ворота: посмотрите - пять наших защитников и двое ХОРВАТОВ, раскрутили голевую ситуацию. Третья стратегическая ошибка тренера: Игнашевич! Поскольку он морально уже ТРЕНЕР и последний матч доигрывал в качестве игрока сборной! Одной ногой он был уже тренером, а второй ещё сборником! На двух стулья не усидишь... Второй гол на совести Игнашевича и его партнёров по защите... Последнее, никогда нельзя ретушировать ПРОВАЛ сборной и делать из них "героев" - аукнется в будущем! А надо до такой степени искоренить энергию ложности статуса сборника, чтобы приходя в сборную, приглашённый игрок был напичкан только высочайшей ответственностью, как энергией японцев, которые выигрывая 2:0 уступили 3:2, но мне не было за них стыдно! Просто объективно физически их не хватило на второй тайм! А психологически они были готовы умереть за свой государственный флаг, и, умирали, достойно! Пятеро наших защитников ОБОСРАЛИСЬ против двух ХОРВАТОВ! Сделает ли тренер выводы? Уверен - НЕТ! Кстати, а он и не собирается подавать в отставку, как честный человек, если он настоящий профессионал... Молчит, что команда вышла не проходя естественный ОТБОР, на правах страны-организатора... А он ведёт как-будто он прошёл предварительные отборочные игры, вывел команду на ЧМ-2018 и дошёл до четвертьфинала... Некрасиво! НО, он человек кавказоидной психики, что понятно! Черчесов уже ждёт отборочные Чемпионата Европы... И, полагаю, что его оставят на посту тренера сборной РФ... Такова ведь власть страны - иудео-кавказоидная... Прости меня, Господи! Виктор Русаков

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Колян

Шикарный коммент!))))

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Джонни

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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