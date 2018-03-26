Коке дал комментарий по будущему Гризманна

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Коке дал комментарий по будущему ГризманнаПолузащитник мадридского "Атлетико" Коке дал комментарий по будущему своего партнера по команде Антуана Гризманна, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной".

"В следующем сезоне я вижу Гризманна игроком "Атлетико", потому что у него есть действующий контракт. Я хочу, чтобы он остался с нами", - приводит слова 26-летнего хавбека "матрасников" Marca.

Напомним, Гризманн согласен снизить свои зарплатные требования ради перехода в "Барселону". | soccernews.ru

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