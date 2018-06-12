Коке: "Если Гризманн уйдет, жизнь будет продолжаться и без него"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал ситуацию с будущим своего партнера по команде Антуана Гризманна.

" У Антуана есть контракт с клубом, я говорил это уже много раз. Я надеюсь, что он останется с нами. Я не знаю, объявит ли он о своем решении сегодня, но я хочу, чтобы он продолжил выступления за клуб. Если он останется, то это будет радостная новость, для всех его одноклубников. Если же он уйдет, жизнь будет продолжаться и без него. Ранее "Атлетико" уже покидали другие великие нападающие ", - цитирует 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" определила две альтернативы Гризманну. | soccernews.ru