Коке: "Если Гризманн уйдет, жизнь будет продолжаться и без него"

Теги кокеантуан гризманнатлетико мадрид

Коке: "Если Гризманн уйдет, жизнь будет продолжаться и без него"Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал ситуацию с будущим своего партнера по команде Антуана Гризманна.

"У Антуана есть контракт с клубом, я говорил это уже много раз. Я надеюсь, что он останется с нами. Я не знаю, объявит ли он о своем решении сегодня, но я хочу, чтобы он продолжил выступления за клуб. Если он останется, то это будет радостная новость, для всех его одноклубников. Если же он уйдет, жизнь будет продолжаться и без него. Ранее "Атлетико" уже покидали другие великие нападающие", - цитирует 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" определила две альтернативы Гризманну. | soccernews.ru

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