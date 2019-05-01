Коке: "Хорошо, что "Атлетико" вновь выше "Реала"
Полузащитник "Атлетико" Коке доволен тем, что его команда опережает мадридский "Реал" в чемпионате Испании.
"Нам осталось сыграть еще три матча в этом сезоне, поэтому мы не расслабляемся. Мы намерены побеждать в любом матче, не важно, товарищеской он, в Примере, Кубке Испании или Лиге Чемпионов. Мы намерены занять второе место в чемпионате. Нам не удалось стать чемпионами, так как "Барселона" играет слишком здорово. Но хорошо, что "Атлетико" вновь выше "Реала", - приводит слова Коке Mundo Deportivo.
Не пропустите: Коке: "Только "Барселона" показывает качественный футбол". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30