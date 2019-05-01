Коке: "Хорошо, что "Атлетико" вновь выше "Реала"



Полузащитник "Атлетико" Коке доволен тем, что его команда опережает мадридский "Реал" в чемпионате Испании.

"Нам осталось сыграть еще три матча в этом сезоне, поэтому мы не расслабляемся. Мы намерены побеждать в любом матче, не важно, товарищеской он, в Примере, Кубке Испании или Лиге Чемпионов. Мы намерены занять второе место в чемпионате. Нам не удалось стать чемпионами, так как "Барселона" играет слишком здорово. Но хорошо, что "Атлетико" вновь выше "Реала", - приводит слова Коке Mundo Deportivo.

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