Коке: "Косте еще нужно будет завоевать место в составе"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке высказался о переходе в стан "матранисокв" форварда лондонского "Челси" Диего Косты.

" Я всегда счастлив, когда хороший игрок приходит в нашу команду, чтобы помочь ей прогрессировать. У Диего было особое понимание с партнерами... Я очень рад, что он переберется к нам и сможет помочь команде. Однако у "Атлетико" наличествует хорошая конкуренция, так что ему нужно будет еще завоевать место в стартовом составе", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня было официально объявлено о переходе Косты в "Атлетико".