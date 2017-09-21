Коке: "Косте еще нужно будет завоевать место в составе"

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Коке: "Косте еще нужно будет завоевать место в составе"Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке высказался о переходе в стан "матранисокв" форварда лондонского "Челси" Диего Косты.

"Я всегда счастлив, когда хороший игрок приходит в нашу команду, чтобы помочь ей прогрессировать. У Диего было особое понимание с партнерами... Я очень рад, что он переберется к нам и сможет помочь команде. Однако у "Атлетиконаличествует хорошая конкуренция, так что ему нужно будет еще завоевать место в стартовом составе", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня было официально объявлено о переходе Косты в "Атлетико"

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