Коке: "Мы сконцентрированы на игре против сборной Албании"

Полузащитник сборной Испании Коке рассказал о ситуации внутри команды.

"Мы всегда чувствовали поддержку народа. В Аликанте очень любят сборную. Атмосфера в команде всегда одна и та же. Мы сконцентрированы на игре против сборной Албании. Хотим обеспечить себе место на ЧМ-2018. Эта тема уже немного надоела. Всегда так говорим, но мы профессионалы и сосредоточены на футболе" - приводит слова Коке As.

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