Коке назвал игрока "Боруссии", которого он хотел бы видеть в "Атлетико"
Хавбек мадридского "Атлетико" Коке назвал игрока дортмундской "Боруссии", которого он хотел бы видеть в своей команде.
"Мне бы очень хотелось, чтобы Ройс играл в нашей команде. У него удивительный стиль игры - Марко очень быстр и хорош в дриблинге. Против него очень сложно играть. Но что меня впечатляет больше всего - это его преданность. У него было много предложений от других клубов, но он остался в "Боруссии". Это большая редкость" - приводит слова Коке официальный сайт Бундеслиги.
Напомним, что вчера "Боруссия" разгромила "Атлетико" со счётом 4:0 в рамках Лиги Чемпионов, а Ройс провёл на поле весь матч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11