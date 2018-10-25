Коке назвал игрока "Боруссии", которого он хотел бы видеть в "Атлетико"

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Коке назвал игрока "Боруссии", которого он хотел бы видеть в "Атлетико"

Хавбек мадридского "Атлетико" Коке назвал игрока дортмундской "Боруссии", которого он хотел бы видеть в своей команде.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Ройс играл в нашей команде. У него удивительный стиль игры - Марко очень быстр и хорош в дриблинге. Против него очень сложно играть. Но что меня впечатляет больше всего - это его преданность. У него было много предложений от других клубов, но он остался в "Боруссии". Это большая редкость" - приводит слова Коке официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что вчера "Боруссия" разгромила "Атлетико" со счётом 4:0 в рамках Лиги Чемпионов, а Ройс провёл на поле весь матч. 

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