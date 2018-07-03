Коке назвал причину провала сборной Испании на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Испании Коке считает, что виной провального выступления на ЧМ-2018 стала отставка главного тренера перед турниром.

"Лопетеги был нашим лидером, и ситуация оказалась тяжелой. Мы знали, что во время матчей нам надо все равно выкладываться на все сто. И Йерро делал все возможное, и игроки пытались. Не знаю, останется ли Йерро. Но у нас сильная команда, и ее нельзя потерять.

Нам грустно. Ушел и Иьеста. Мы надеемся, что в новом цикле новые игроки принесут свежесть. Я не могу объяснить, почему мы не играли на своем нормальном уровне", - отметил испанец.

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