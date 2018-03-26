Коке назвал условия, при которых возможно остановить Месси

Полузащитник сборной Испании Коке назвал условия, при которых возможно остановить капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

" Остановить его очень сложно. Необходимо находиться в своем лучшем физическом состоянии, помогать команде в игре в обороне... к тому же, нужно, чтобы во время игры был не его день ", - цитирует 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Товарищеский матч между сборными Испании и Аргентины состоится завтра.

Напомним, Лопетеги высказался по формированию заявки сборной Испании на Чемпионат Мира. | soccernews.ru