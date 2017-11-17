Коке не сомневается в преданности Гризманна

Полузащитник "Атлетико" Коке не сомневается в преданности мадридскому клубу своего партнёра по команде Антуана Гризманна.

"Гризманн предан клубу. Он мог уйти после прошлого сезона, но не ушёл. Его здесь любят" - цитирует Коке Marca.

Напомним, что на Гризманна претендуют "Барселона", "Реал" и "Манчестер Сити". Следующим летом сумма отступных за французского бомбардира уменьшится до 100 миллионов евро.

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