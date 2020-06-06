Коке объяснил, почему "Атлетико" нужно признать победителем Лиги Чемпионов

Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке предложил свой способ определения победителя Лиги Чемпионов сезона 2019/20 в случае досрочного завершения турнира.

Напомним, что главный еврокубок находится на паузе с марта из-за пандемии коронавируса. Провести оставшиеся матчи ЛЧ планируют в августе.

"Если сезон не будет доигран, нужно назвать "Атлетико" победителем Лиги Чемпионов. Как в боксе - ведь мы выбили действующего чемпиона", - цитирует Коке AS.

"Атлетико" в 1/8 финала ЛЧ взял верх над "Ливерпулем" с общим счётом 4:2 по итогам двух встреч.

Не пропустите: Диего Косту оштрафовали на крупную сумму за неуплату налогов. | http://soccernews.ru