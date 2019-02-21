Коке оценил поведение Роналду после матча "Атлетико" - "Ювентус"



Полузащитник "Атлетико" Коке дал оценку поведению нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, который показал фанатам мадридского клуба пять пальцев, символизирующим его пять побед в Лиге Чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

"Быть может Роналду просто приветствовал кого-то? Пять побед в Лиге Чемпионов? Его можно только поздравить с этим. Мне больше нечего добавить", - приводит слова Коке Goal.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта в Турине.

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