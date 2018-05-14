Коке: "Посоветовал бы Гризманну остаться в "Атлетико"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке дал совет своему партнеру по команде Антуану Гризманну относительно его будущего.

"Какое решение примет Гризманн? Я не знаю. Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Это его решение. Если бы я выбирал вместо него, я бы сказал, чтобы он оставался. Но принимать решение должен он, никто другой не может этого сделать вместо него ", - цитирует 26-летнего хавбека "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Атлетико" предпринял очередной шаг сохранить Гризманна. | soccernews.ru