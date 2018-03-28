Коке приглашает Иско в "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Коке приглашает хавбека "Реала" Иско присоединиться к "матрасникам".

"Он не играет за "Реал" в каждом матче. Я не знаю, что в голове у Зидана, это их проблемы, но мне очень нравится Иско. Если у него нет возможности проявить себя в "Реале", может, ему было бы лучше перейти в "Атлетико" - цитирует Коке El Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что 25-летний Иско недоволен своим положением в "Реале" и собирается летом сменить клубную прописку.

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