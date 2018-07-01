Коке считает результат матча с Россией несправедливым

Хавбек сборной Испании Коке высказался о матче с Россией.

"Мы приехали сюда с большими надеждами. Не проигрывали очень давно - и вот такое... Едем домой. Результат несправедливый, всю игру провели на чужой половине поля. Но когда играешь против 11 человек в защите, это трудно.

Найти пространство было непросто. Да, больно, но жизнь продолжается. Все пытались сделать все, что было в их силах, за свою страну" - приводят слова Коке российские СМИ.

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