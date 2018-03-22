Коке сделал выбор между Месси и Роналду

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Коке сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке сделал выбор между форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

"Месси - лучший в мире. Криштиану выиграл всё, но я люблю Месси. Мне больше нравится, как он играет" - цитирует Коке Sport.es.

В этом сезоне 30-летний Месси сыграл за "Барселону" 43 матча, забил 35 голов и сделал 19 ассистов. В активе 33-летнего Роналду 35 игр, 37 мячей и 10 результативных передач.

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