Коке: "Севилья" заслужила победу"

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Коке: "Севилья" заслужила победу"Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке признал, что его команда не заслужила победы в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании с "Севильей". Ответная игра завершилась победой "Севильи" со счетом 3:1.

"Выступление "Атлетико" на этом турнире не получилось удачным. Соперник был сильнее, и надо пожелать ему успехов. Если противник побеждает тебя и играет лучше, необходимо поздравить его. Но мы поднимемся, поскольку эта команда всегда справлялась со сложными ситуациями", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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