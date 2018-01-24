Коке: "Севилья" заслужила победу"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке признал, что его команда не заслужила победы в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании с "Севильей". Ответная игра завершилась победой "Севильи" со счетом 3:1.

"Выступление "Атлетико" на этом турнире не получилось удачным. Соперник был сильнее, и надо пожелать ему успехов. Если противник побеждает тебя и играет лучше, необходимо поздравить его. Но мы поднимемся, поскольку эта команда всегда справлялась со сложными ситуациями", - сказал он. | http://soccernews.ru